Cetara al setaccio: scoperto dehor abusivo di un bar in zona Unesco

E' risultata abusiva una struttura provvisoria destinata a sala esterna di un bar del fronte mare: per questo il Comune di Cetara ha emesso un'ingiunzione di rimozione, dopo il sequestro operato nella seconda settimana del gennaio scorso dagli uomini della sezione navale della Guardia di Finanza di Salerno.

I dettagli

Il dehor, costituito da travetti e pilastrini in alluminio di colore bianco, con copertura in lamelle del tipo orientabili, chiusa lateralmente con elementi frangivento in vetro e tende in pvc retrattili con automatismo elettrico, era stato montato in assenza di un'autorizzazione paesaggistica valida. Ordinato lo smontaggio dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi.