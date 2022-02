Discarica incontrollata di rifiuti speciali pericolosi, a Camerota: cinque denunce

In azione le fiamme gialle della sezione operativa navale di Salerno: in località Teano, a Camerota, i finanzieri hanno sequestrato un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, di 2.500 metri quadri, per violazioni alla normativa ambientale ed edilizia. I militari hanno riscontrato che il terreno era stato interessato da sbancamenti, con modifiche sensibili dello stato morfologico, e in particolare da attività di tombamento, effettuata mediante l’apporto di materiale da risulta (mattonelle cementine, pezzi d’asfalto, mattoni e vetroresine).

Le denunce

Inoltre, nella scarpata del vallone sottostante, sono stati scovati rifiuti misti e parti di imbarcazioni in vetroresina. Le operazioni si sono concluse con il sequestro dell’area e la denuncia a piede libero di cinque persone, responsabili in concorso tra loro del sito, per la costituzione di una discarica incontrollata di rifiuti speciali pericolosi.