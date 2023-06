La Grotta dell'Annunziata trasformata in rimessaggio di imbarcazioni e parcheggio di auto: scatta il sequestro

Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in azione, stamattina: è stato eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, della Grotta dell'Annunziata tra Maiori e Minori. Già sottoposta a vincolo architettonico e paesaggistico in quanto sita in un'area marina demaniale del parco regionale dei Monti Lattari e dell'Unesco, la grotta naturale sarebbe stata usata illecitamente per scopi commerciali, diventando negli anni un rimessaggio di imbarcazioni e parcheggio di auto gestito da privati, senza alcun titolo autorizzativo.

I dettagli

La rilevanza storica architettonica e paesaggistica del sito è ancora più rilevante per la cappella votiva decorata con affreschi del XIV secolo e uno specchio d'acqua dolce, anche questo usato illecitamente. Nel corso delle attività investigative, erano già giunti provvedimenti inibitori da parte della Soprintendenza di Salerno per uso improprio del bene culturale, nonchè dal Comune di Maiori, avendo rilasciato negli anni autorizzazioni ad una società per usi impropri, alias per un'area di parcheggio diversa rispetto a quella sequestrata. L'amministratore unico della società è accusato di distruzione e deturpamento, uso illecito di beni culturali e bellezze naturali, nonchè dell'esecuzione di opere edili illecite prive di autorizzazione, con l'aggravante dei fatti commessi in ambito commerciale.