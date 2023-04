Santa Marina: sigilli ad un impianto di betonaggio non a norma

In azione, i militari dell’Ufficio Circondariale di Palinuro, insieme al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Scario e Marina di Camerota: sono scattati i sigilli per un impianto industriale di betonaggio, produzione di calcestruzzo e frantumazione inerti che si estende su un’area di circa 15.000 mq, a Santa Marina. Non è mancato il supporto dell'Arpa Campania e degli Uffici del Genio Civile e della Provincia: dai controlli, è emerso che l’attività fosse priva dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) soprattutto per gli aspetti connessi all’emissione in atmosfera dell’impianto in una zona che è sottoposta a numerosi vincoli e ad elevata protezione ambientale trattandosi di SIC (sito di interesse comunitario), nella rete Natura 2000.

Le accuse

Gestione illecita di rifiuti, deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi e smaltimento illecito dei rifiuti liquidi: queste le accuse per il titolare. Tali rifiuti si disperdevano sul terreno in assenza di un apposito impianto di depurazione ed a fronte di vasche di decantazione esistenti già colme e mai avviate. Stesso rischio riguardava i fanghi derivanti dall’attività industriale. Da quasi un decennio l’attività occupava un'area senza la speciale autorizzazione necessaria. Come se non bastasse, è risultato che la ditta, per il betonaggio, prelevasse l’acqua necessaria direttamente dal fiume Bussento. Denunciati in concorso tra loro, quindi, i responsabili. Il monitoraggio continua.