La guardia costiera di Salerno ha sequestrato un lido sulla spiaggia di Erchie. Gli uomini guidati dal Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto con il coordinamento sul posto del 1° Maresciallo Luigi Passaniti, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Cetara, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Maiori, hanno riscontrato che un’ampia fetta di arenile era stata riempita di ombrelloni e sedie sdraio senza alcuna autorizzazione da parte del titolare del lido.

Il sequestro

Di qui il sequestro di 97 ombrelloni e 361 sdraio/lettini che occupavano illecitamente l’arenile impedendone la sua libera fruizione. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per abusiva occupazione di spazi demaniali e abusivo esercizio dell’attività commerciale senza alcuna autorizzazione. L'attività in questione si inserisce nel più ampio contesto dei regolari controlli che la Guardia Costiera effettua durante l’estate nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, che vede tra i suoi obiettivi le verifiche sulla corretta fruizione delle spiagge libere e dei tratti di mare destinati all’uso pubblico. In tal modo si preservano gli arenili e nel contempo si contrasta l’occupazione del litorale da parte di soggetti che, senza averne titolo, ne fanno un uso personale o per fini di lucro.