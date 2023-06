La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato oltre 25 milioni di prodotti vari, detenuti presso due locali commerciali, risultati non in regola con le necessarie autorizzazioni. I militari hanno eseguito un controllo presso un grande magazzino del Vallo di Diano che, a seguito di una serie di riscontri, è risultato privo delle licenze previste per le attività commerciali di grandi dimensioni.

Le indagini

La società infatti aveva dichiarato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Atena Lucana, due distinte attività di medie dimensioni situate all’interno dello stesso immobile. Le fiamme gialle, a personale dell'ufficio tecnico del Comune, hanno accertato che il proprietario, contrariamente a quanto ufficialmente comunicato agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni, aveva unificato le due strutture, creando un unico, grande complesso, di circa tremila metri quadrati, operando di fatto come un’unica attività di grandi dimensioni, con una sola partita Iva e lo stesso personale dipendente. Di qui il sequestro dei due locali commerciali e di tutta la merce presente all’interno degli stessi (articoli di abbigliamento, di calzature, telefonici, giocattoli ed altro), per un valore di circa 3 milioni di euro. Il titolare, invece, è stato multato per 15mila euro.