Buccino: sequestrati mangimi e fitofarmaci, il blitz

In azione, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Buccino che, in collaborazione con personale dell’Asl di Salerno, hanno effettuato un controllo su mangimi e fitofarmaci presso un’azienda in località “Morzita”, proprio a Buccino. Al fine di riscontrare alcune segnalazioni relative alla vendita irregolare di mangimi presso un’azienda ufficialmente non più attiva, i militari hanno svolto servizi di osservazione all’esito dei quali hanno effettivamente scoperto la vendita illegale di prodotti presso l’azienda. Hanno quindi avviato controlli all’interno della sede aziendale e richiesto l’esibizione del titolo autorizzativo al commercio al dettaglio dei prodotti venduti ed esposti alla vendita. Il titolare non risulta esserne in possesso, in violazione di quanto previsto dalla legge regionale.

Il blitz



In azienda, erano stoccate circa 8,5 tonnellate di diverse tipologie di mangimi, alcuni sigillati all’origine, altri depositati alla rinfusa sul pavimento, in assenza di precauzioni igieniche per proteggere i prodotti da muffe, polvere o altri tipi di contaminazioni. Da un’accurata analisi della documentazione amministrativa richiesta ed esibita, i militari hanno rilevato l’assenza di tracciabilità dei mangimi, la mancata comunicazione all’autorità competente per la registrazione dei prodotti, il mancato rispetto dei requisiti generali previsti. I locali non erano puliti e non erano attuate procedure di autocontrollo e programmi di controllo antiparassitario. Inoltre, negli stessi locali, sono state rinvenute 276 confezioni di prodotti fitosanitari ad uso professionale in assenza di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo. Sequestrati, dunque, i mangimi ed i fitofarmaci trovati: per il trasgressore, sono scattate sanzioni amministrative per 14.166 euro.



