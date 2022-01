"Nocciolino" non a norma in un negozio del Vallo di Diano: sequestrato dalla Finanza

Controlli serrati, da parte della Guardia di Finanza, per il contrasto della commercializzazione di prodotti non a norma. Nei giorni scorsi, in particolare, le fiamme gialle di Sala Consilina si sono concetrate sui combustibili per uso domestico che, nel pieno della stagione invernale, rappresentano una delle tipologie di merce più presenti sugli scaffali dei negozi. Dal monitoraggio, è emerso che in un esercizio del Vallo di Diano, c'erano 15 tonnellate di

“nocciolino” (una biomassa legnosa comunemente impiegata per il riscaldamento e del tutto simile al pellet), che all’esito dell’ispezione è risultato non a norma.

La scoperta

Sequestrati, gli articoli, confezionati in 600 sacchetti da 25 chilogrammi, privi di qualsiasi indicazione circa le caratteristiche qualitative e l’eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Intanto, il titolare dell’impresa è stato segnalato all’autorità amministrativa competente. Rischia sanzioni fino a 25.000 euro.