Officina abusiva a Pollica: scatta il sequestro dell'area, il blitz

Blitz a Pollica: è stata scovata un'officina abusiva nei giorni scorsi. I carabinieri, dunque, hanno sequestrato l'area in località Costantinopoli: lì, è risultato un manufatto adibito ad officina e nelle vicinanze diversi mezzi in corso di riparazione, ma anche pneumatici, oggetti in plastica e ferro ed olio esausto a terra.

Il sequestro

Dai controlli, è emerso che la struttura è stata realizzata senza permessi e autorizzazioni. Peraltro, il terreno rientra nel Parco del Cilento e presenta vari vincoli. Sono, dunque, scattati i sigilli. Accertamenti in corso.