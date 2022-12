Pontecagnano, sequestrata officina meccanica abusiva

I carabinieri del gruppo forestale di Salerno hanno denunciato un 39enne battipagliese perché aveva allestito un'officina meccanica abusiva priva di autorizzazioni in un'area di 1500 metri quadrati, presso cui erano impiegati anche quattro lavoratori in nero.

L'intervento

L'uomo è stato denunciato per esercizio non autorizzato della professione, violazioni in materia di rifiuti ed emissioni nell'atmosfera, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'area, inoltre, è stata sottoposta a sequestro.