Costiera, sequestrato un parcheggio abusivo: 9 denunce

In azione, i carabinieri della compagnia di Amalfi che, insieme alla Polizia Locale di Ravello, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, hanno sequestrato un parcheggio abusivo, sulla via per Scala. I militari si sono recati in un fondo agricolo di circa 450 metri quadrati che era stato adibito a parcheggio di vetture in assenza delle previste autorizzazioni e delle modifiche relative alla destinazione d’uso del fondo.

La scoperta

Dagli accertamenti, inoltre, sono emersi anche diversi abusi edilizi: una rete di recinzione a delimitare il terreno, la realizzazione di una piattaforma in cemento armato con sopra apposto un prefabbricato e il relativo pergolato, oltre la realizzazione di una passerella carrabile in cemento. Denunciate, dunque, 9 persone tra i proprietari del fondo, i gestori dell’attività ed affittuari del terreno accusati in concorso per le violazioni emerse. Sequestrata l'area, intanto. Si indaga.