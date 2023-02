Sottopiazza della Libertà: pizzeria sotto sequestro per consentire gli accertamenti sull'incidente sul lavoro

I sigilli scattati all’attività commerciale sita nel sottopiazza della Libertà, è legata all'incidente sul lavoro degli scorsi giorni. Come è noto, infatti, un operaio è precipitato dall’impalcatura su cui stava lavorando: questa la ragione per cui, in via precauzionale e per consentire gli accertamenti del caso, la Procura di Salerno ha sequestrato la pizzeria Rosso Pomodoro prossima all'inaugurazione.

Le indagini

Proseguono, dunque, le indagini per stabilire l’esatta dinamica della caduta improvvisa dal ponteggio che ha provocato l’infortunio all'operaio attualmente ricoverato al Ruggi.