Pellet non a norma: maxi sequestro al porto di Salerno

Maxi sequestro di pellet presso il porto di Salerno da parte della guardia di finanza e dal locale Ufficio delle Dogane. L'operazione ha portato al sequestro di 135 tonnellate di pellet, imballato in 9000 confezioni da 15 chili ciascuna.

L'operazione

Il carico, proveniente dall'Egitto e pronto per la distribuzione, era destinato ad un'azienda campana. Secondo quanto appurato nel corso delle analisi di laboratorio, il pellet presentava caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle dichiarate sull'etichettatura e, quindi, ingannevoli per il consumatore. Il responsabile della società coinvolta è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno per importazione di prodotti riportanti indicazioni ingannevoli.