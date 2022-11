Controlli a tappeto: sequestrati oltre 25mila prodotti potenzialmente pericolosi, nei guai diversi commercianti cinesi

Controlli a tappeto su tutta la provincia, in concomitanza con "Halloween": Ia Guardia di Finanza di Salerno ha ulteriormente intensificato il dispositivo operativo di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. In particolare, Ia scorsa settimana, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, all' esito di mirate attivita di perquisizione presso alcuni esercizi commerciali, hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 25 mila prodotti tra giocattoli, materiale elettrico, articoli di bigiotteria e oggettistica di vario tipo, potenzialmente pericolosi per Ia salute dei consumatori. Nel corso degli interventi, i Finanzieri hanno inoltre sottoposto a sequestro penale alcune decine di profumi recanti marchi mendaci, riconducibili a noti brand dell'industria di settore.

La merce, pronta per essere venduta, non è risultata rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo, alle direttive comunitarie relative alla commercializzazione di materiale elettrico e agli standard di sicurezza, poiche sprovvista delle informazioni identificative minime, quali ad esempio i dati relativi al produttore o all'importatore, il Paese di origine, Ia natura dei materiali impiegati per Ia realizzazione ed il marchio "CE". I titolari dei punti vendita coinvolti, cittadini di nazionalita cinese stabilmente residenti a Scafati, sono stati intanto denunciati a questa Procura della Repubblica per"vendita di prodotti industriali con segni mendaci" e segnalati alla Camera di Commercio di Salerno, per l'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative che possono superare i 40.000 euro.