Paura sulla spiaggia di San Marco di Castellabate, in località Grotte, questo pomeriggio. Una serpente ha fatto la sua comparsa fra gli scogli avvicinandosi pericolosamente ad una bagnante che stava prendendo il sole. Immediato l'allarme fra i bagnanti presenti, che hanno provato a stanare il serpente.

L'allarme

I bagnanti, turisti e non, hanno lanciato un appello al sindaco affinché presti più attenzione al litorale ed alla pulizia dello stesso, per evitare episodi come quello odierno.

In tanti, inoltre, segnalano anche il sovraffollamento delle spiagge: "Condizioni igienico-sanitarie al limite".