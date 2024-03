Vasi sporchi di sangue e statuine del diavolo: mistero sui riti satanici

Mistero nella campagna tra i comuni di Altavilla Silentina e Serre, dove sono stati rinvenuti dei vasi sporchi di sangue, statuine che raffigurerebbero il diavolo, una Madonnina, ma anche una collana, un rasoio e un coltello, tutti sporchi di sangue.

L'indagine

A fare il macabro ritrovamento, a poca distanza dal fiume Calore, alcuni ragazzi durante una passeggiata, i quali hanno subito informato i carabinieri, che, a loro volta, hanno sequestrato i vasi e gli oggetti per sottoporti agli accertamenti e alle analisi del caso per capire se il sangue è di provenienza umana o animale. La pista più accreditata è che si tratti di materiale utilizzato per riti satanici.