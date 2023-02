Travolto dalla motozappa nei campi: anziano elitrasportato d'urgenza al Ruggi

Si è temuto il peggio, ieri, a Serre, dove un anziano di 72 anni è stato travolto dalla sua motozappa mentre effettuava dei lavori in un terreno agricolo. A dare l’allarme sono stati i familiari.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato in eliambulanza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’uomo è stato condotto d’urgenza in sala operatoria a causa delle ferite riportate. Ora è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.