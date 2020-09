Covid-19, cinque casi nel comune di Serre. Il sindaco: "Uscite solo se necessario"

Il Covid-19 arriva anche nel comune di Serre. Lo ha annunciato il sindaco Franco Mennella, attraverso una diretta Facebook. I casi sono 5: "Evitare di uscire se non in caso di assoluta necessità“, ha detto il primo cittadino.

I contagi

“Le persone risultate positive stanno bene, solo due hanno sintomi ma nulla di rilevante - ha detto il sindaco - Ora dobbiamo stare tranquilli e per cercare di isolare il virus vi è un solo modo: il distanziamento sociale“. Il primo cittadino ha raccomandato ai suoi concittadini di evitare di uscire di casa, se non per stretta necessità, almeno per quindici giorni. Sui 5 casi, 3 sono collegati tra loro per ragioni lavorative. “Stiamo ricostruendo tutti i contatti diretti - ha aggiunto Mennella - e continueremo a fare tamponi perché è indispensabile la ricerca delle persone contagiate. Nella giornata di domani firmerò l’ordinanza che obbliga all’uso della mascherina sempre e vieta qualunque tipo di assembramento. Se osserveremo queste poche regole per una quindicina di giorni il nostro comune riuscirà ad arginare il virus“.