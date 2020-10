Sorpreso con arma alterata e munizioni: denunciato cacciatore a Serre

Nella giornata di domenica, le guardie dell’Enpa di Salerno, percorrendo una strada asfaltata nei pressi di un’azienda bufalina, hanno notato seminascosto dietro ad un ulivo un cacciatore. Durante il controllo l’uomo si è rifiutato di fornire la documentazione riguardante l’attività venatoria e per questo è stata subito contattata la caserma dei Carabinieri di Serre.

I controlli

Sul posto sono giunti il Maresciallo Francesco Candido e l’Appuntato Spagnuolo Floriano, coordinati dal Capitano Emanuele Tanzilli del comando dei Carabinieri di Eboli, che hanno proseguito nel controllo dei documenti e dell’arma, che è risultata modificata in quanto aveva nel serbatoio quattro cartucce incamerate oltre la cartuccia presente in camera di scoppio. L’arma è risultata quindi alterata in quanto le leggi vigenti limitano il numero di cartucce a tre. Inoltre durante l’accertamento è stata notata un’auto, al cui interno erano ben visibili una carabina e circa 60 munizioni. Al controllo dei militari, l’arma è risultata anch’essa carica con ben dieci colpi e di proprietà dello stesso cacciatore, ma lontana dalla sua custodia. L’uomo faceva parte, come ospite, di una battuta autorizzata al cinghiale, ma non indossava alcun indumento ad alta visibilità. A seguito di tali dimenticanze e vista la pericolosità del suo gesto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per reati connessi all’attività venatoria e per detenzione abusiva di armi e munizioni.