Serre, encomio solenne al locale Comando dei Carabinieri

Si è svolta stamattina, presso l’aula consiliare del Comune di Serre, la consegna dell’Encomio Solenne al Comando Stazione Carabinieri di Serre e all’Appuntato Emanuele Ruggi, per l’ “esemplare efficienza e generosa abnegazione dimostrate dall’Arma soprattutto per la vicinanza e l’attenzione alla gente che stava vivendo una situazione di carattere eccezionale”.

Alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Melchiorre, e del Comandante di Eboli, Capitano Tanzilli, hanno ritirato l’Encomio il Maresciallo Francesco Candido a nome dei Carabinieri della Stazione di Serre, tutti presenti, e l’Appuntato Emanuele Ruggia.Sono stati ricordati i cinque cittadini di Serre che hanno perso la vita a causa del virus ed è stato rimarcato il “senso dell’unità tra tutte le componenti che operano sul territorio, Istituzioni, civili militari religiose scolastiche, nonché Associazioni e Croce Rossa. L’impegno per il Territorio e per la gente, operando in sinergia e intervenendo con passione in ogni singola situazione”.