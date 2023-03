Ferisce il figlio alla mano con la motosega durante la lite: ragazzo di Serre in ospedale

Dramma sfiorato, ieri, a Serre, dove un giovane è stato gravemente ferito ad una mano e al fianco durante un acceso diverbio con il padre. Quest’ultimo – secondo una prima ricostruzione – si sarebbe scagliato contro il figlio con una motosega quando i toni della discussione sarebbero diventati più accesi.

La corsa in ospedale

Il ragazzo, nonostante le ferite, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli con il pollice della mano tagliato e una lesione sul fianco. Non è in pericolo di vita. Dopo le prime cure, vista anche la copiosa perdita di sangue, è stato trasportato in un centro specialistico di Napoli. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri di Eboli, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. In queste ore potrebbe essere ascoltato il padre del giovane.