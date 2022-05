Travolto dal trattore mentre lavora: morto 65enne a Serre

Tragedia, oggi pomeriggio, a Serre, dove un uomo di 65 anni è deceduto in un incidente con il suo trattore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’agricoltore stava facendo dei lavori in un terreno quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal suo stesso mezzo agricolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini dei militari dell’Arma sono tuttora in corso. Dolore nella comunità di Serre, dove il pensionato era molto conosciuto.