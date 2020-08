Estate 2020, Toni Servillo e Zoro sono in vacanza nel Cilento

Continua ad arrivare vip nel Cilento. Dopo Gianni Morandi, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza ad Acciaroli, sono tornati a visitare le bellezze naturali della costa sud della provincia di Salerno altri due personaggi famosi.

I personaggi

Si tratta del conduttore televisivo di “Propaganda Live” di La7 Diego Bianchi, in arte Zoro, il quale è stato avvistato a Caselle in Pittari e anche a Morigerati dove (come mostra la foto) ha cenato nei giorni scorsi all’interno dell’Osteria dei Compari. Si è concesso qualche giorno di relax, invece, a San Mauro Cilento, l’attore regista Toni Servillo che si è concesso anche qualche foto insieme ad alcuni residenti.

