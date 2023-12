Cpr di Milano: negata l'assistenza ai migranti, nei guai una società di Pontecagnano

Gli amministratori di una società di Pontecagnano Faiano avrebbero simulato la presenza nel Cpr di Milano di "servizi pattuiti in sede contrattuale con la Prefettura di Milano", che in realtà non erano "mai prestati o comunque prestati in maniera largamente insufficiente". E' quanto contestano i pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, nel decreto di ispezione alla struttura di via Corelli per la detenzione amministrativa dei migranti irregolari. Si ipotizzano, dunque, frodi nelle pubbliche forniture e turbativa d’asta per mano della società che gestisce il centro.

Le carenze

Tra le carenze più deficitarie emergono dalle verifiche del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF le "prestazioni sanitarie specialistiche raramente effettuate per mancanza di fondi" e la "mancanza di medicinali". E ancora il "servizio di ausilio psicologico/psichiatrico, largamente insufficiente e fornito da personale che non conosce le lingue parlate dagli ospiti del Cpr" e quello legale "assente".