Costiera Amalfitana, l'appello di Villaricca (Cri) ai sindaci: "Va potenziato il 118"

Urge potenziare il servizio ambulanza 118 in Costiera Amalfitana, soprattutto (ma non solo) durante la stagione estiva. Solo il Saut (postazione di Amalfi) ieri, dalle 8 alle 20, ha effettuato ben dieci interventi in tutto il territorio costiero.

La denuncia

A denunciare, su Facebook, queste criticità è Andrea Villaricca, dipendente della Croce Rossa di Salerno con alle spalle 25 anni di volontariato e assistenza sanitaria in Costiera. Villaricca è anche vice presidente dell’associazione “Croce di Sant’Andrea” di Amalfi che batte da sempre per migliorare i servizi sanitari nel territorio costiero. “Complimenti all'equipaggio della C.R.I. che ha dimostrato alta professionalità, coordinazione, sinergia e affiatamento; complimenti all' infermiere Alfonso Ferrante e al dottore Ciro Senatore, che ieri hanno prestato soccorso alle persone coinvolte nell'incidente nautico che, nonostante gli sforzi del personale medico e paramedico, ha visto una giovane turista americana perdere la vita giunta già moribonda, a causa delle gravissime ferite riportate alla testa e al braccio, al molo darsena di Amalfi. Mi appello ai sindaci della Costiera affinché - conclude Villaricca - si battano per aumentare le postazioni di 118 in Costiera anche per il periodo invernale”.