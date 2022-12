Pellezzano, tre progetti di Servizio Civile: al via le domande

Sono tre i progetti del servizio civile universale predisposti dal Comune di Pellezzano. In collaborazione con gli enti capofila Associazione Iride e Opportunity Aps sono stati inseriti tre progetti nei Programmi di intervento “Per i giovani ad ogni costo” per un totale di 20 volontari.

Le domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Dol al sito https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che consente di inviare l'istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone. Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali SPID di livello di sicurezza 2, oppure di quelle fornite dal Dipartimento per i cittadini di Paese appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia. C'è tempo fino alle 14 del 10 febbraio 2023. Possono presentare domanda i giovani compresi fra i 18 ed i 28 anni in possesso di cittadinanza italiana, europea, o extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno e senza alcuna condanna.