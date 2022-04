Sessa Cilento, il maltempo provoca una frana: strada interrotta

Disagi nel comune di Sessa Cilento, dove le cattive condizioni meteo delle ultime ore hanno provocato uno smottamento.

I fatti

Secondo Infocilento, la frana ha causato l'interruzione di una strada comunale, in località Chiesa Vecchia. La frana ha interessato anche una condotta idrica. In corso le azioni per il ripristino dell'acqua e delle condizioni di sicurezza stradale. Massima prudenza.