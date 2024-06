Sesso su una panchina: arriva la Municipale, sanzionati 2 minori

Atti osceni in luogo pubblico, ad Eboli: protagonisti dell'increscioso episodio, una 15enne e un 16enne sorpresi a consumare un rapporto sessuale quasi completo su una panchina, in via Vito Laudati.

Il fatto

Una residente, notando la scena, ha allertato la Polizia Municipale che, giunta sul posto, ha condotto i minori al Comando: i ragazzini sono stati sanzionati e affidati ai genitori.