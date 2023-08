Sesso in strada, alla luce del sole: video-choc alla foce dell'Irno di Torrione

C'erano passanti che percorrevano la strada, a pochi passi da loro. Nonostante questo, due persone, ignorando il buon senso e dando uno schiaffo al pudore, hanno ben pensato di praticare atti sessuali sotto il ponte di Torrione, alla foce dell'Irno. Per nulla nascosti, i due, visto che la scena è risultata ben visibile da chi stava percorrendo il tratto che si trova tra il Grand Hotel Salerno e la stazione.

Quell'area, già più volte mortificata per l'abbandono incontrollato dei rifiuti, stavolta è stata teatro di atti osceni in luogo pubblico. Tanta, troppa amarezza per i cittadini e i turisti che chiedono un'attenzione ed un monitoraggio più efficaci nella zona, per la tutela del decoro e della dignità del nostro territorio.