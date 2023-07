Sfonda il parabrezza di un'ambulanza e poi urina davanti ad un negozio: attimi di tensione a Salerno

Prima sfonda i vetri di un'ambulanza parcheggiata, poi si ferma a fare pipì davanti alla vetrina di un negozio. È successo questo pomeriggio a Salerno.

Il caso

Secondo quanto riferito da Telecolore, un uomo con abbigliamento simil militare ha infranto con un sasso il parabrezza di un'ambulanza in sosta in via Volpe. Pochi minuti dopo si è recato su corso Vittorio Emanuele ed ha orinato davanti ad una vetrina di un'attività commerciale.