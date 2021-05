Sfruttamento dei lavoratori: un imprenditore salernitano denunciato in provincia di Avellino

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato una serie di controlli nelle campagne locali per contrastare - scrive Avellino Today - il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, nella maggior parte dei casi extracomunitari

Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino 3 persone ritenute responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tra le persone coinvolte, figura anche un 40enne della provincia di Salerno.

I dettagli

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato una serie di controlli nelle campagne locali per contrastare - scrive Avellino Today - il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, nella maggior parte dei casi extracomunitari. L'accesso ad un'azienda agricola di Montella ha permesso di scoprire 29 operai, di cui 7 stranieri. Due dei denunciati - insieme al 40enne della provincia di Salerno è finito nei guai un 60enne della provincia di Napoli - avrebbero, senza rispettare le regole di assunzione e i diritti dei lavoratori, reclutato manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno e necessità. All'Autorità Giudiziaria è stato denunciato anche il titolare dell’azienda. L'accusa: ha impiegato manodopera reclutata mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, corrispondendo retribuzioni che non rispettano contratti collettivi nazionali e sproporzionate rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro effettuato.