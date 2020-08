Bivacco sotto al Trincerone: sgombero e sanzione, ripulita l'area

Personale del Nucleo Operativo della Polizia Municipale in azione, stamattina, in via dei Principati, all' altezza del Catasto, nell'area sottostante al Trincerone. Proprio lì, infatti, è stata sgomberata una persona di nazionalità comunitaria intenta al bivacco tra rifiuti di ogni genere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il provvedimento

E' scattata una sanzione ai sensi dell'ordinanza sindacale vigente che vieta il bivacco sul suolo pubblico e allontanata dal posto. Successivamente il personale della Società Salerno Pulita ha provveduto alla rimozione dei rifiuti presenti nell'area di bivacco e in tutta l'area adiacente, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli.

Gallery