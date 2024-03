Agropoli: sgomberato un appartamento in cui vivevano 10 persone

In azione, questa mattina, i Carabinieri e la Polizia Municipale in via Taverne ad Agropoli, per lo sgombero e il sequestro di un appartamento in cui risiedeva una famiglia Rom di 10 persone. Il provvedimento è scattato a causa dell’inagibilità di quell'abitazione, occupata abusivamente:in collaborazione con gli assistenti sociali, dunque, sono state trovate sistemazioni per i componenti della famiglia, di cui diversi minori.

Sul posto, anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L'operazione è stata conclusa nella tarda mattinata.