Punto da un insetto, rischia shock anafilattico: dramma sfiorato a Montano Antilia

Tensione, oggi, a Montano Antilia, dove un uomo, mentre era nel suo giardino, è stato punto da un insetto ed ha rischiato di andare in shock anafilattico, accusando difficoltà respiratorie, gonfiore e perdita di coscienza.

Il salvataggio

Provvidenziale, l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato, prestandogli le prime cure, per poi trasportarlo in codice rosso presso l’ospedale, dove è stato ricoverato. Non risulta in pericolo di vita.