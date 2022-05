Nocera Superiore, si inaugura la nuova palestra della scuola "Fresa-Pascali"

Uno spazio tutto nuovo, riqualificato e sismicamente adeguato. La nuova palestra dell’istituto Fresa Pascoli, in viale Europa, a Nocera Superiore, è pronta ad aprire le sue porte agli alunni della scuola, agli atleti della Vitolo Volley ed a tutte le associazioni sportive del territorio.

I lavori

L’inaugurazione e la consegna ufficiale della struttura è in programma per venerdì alle 10, con il tradizionale taglio del nastro insieme al dirigente di Circolo Michele Cirino, docenti, alunni e genitori. L’intervento, cofinanziato dal Ministero per un importo di circa 230mila euro, va ad aggiungersi ad altri interventi di recupero delle palestre scolastiche: da quella della scuola S.Giovanni Bosco all’ultima in ordine tempo della Settembrini dove si allenano i giovani schermidori del team guidato dall’olimpionica Rosella Pagano.

Il commento

“Le scuole restano uno dei nostri punti programmatici sul quale quest’Amministrazione continua ad investire risorse - dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano - anche durante la pandemia ed in un momento storico complicato per gli enti locali abbiamo continuato ad investire sull’edilizia scolastica per consegnare agli alunni non soltanto spazi per la didattica e l’apprendimento ma anche per l’attività sportiva che è momento di socialità ed educazione civica. Oggi stiamo continuando a portare avanti un Piano Generale di recupero e riqualificazione per consegnare alla comunità un patrimonio edilizio scolastico di valore, da manutenere nel tempo”.