Denunciato dai carabinieri un 54enne di Sapri che ieri si masturbava in auto, guardando i bagnanti, in località Pali. L'uomo è accusato di atti osceni in luogo pubblico.

La segnalazione

Come riporta Infocilento, diverse le segnalazioni dei cittadini ai militari: ora l'uomo è stato fermato.