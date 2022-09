Bruciata l'auto della figlia del presidente della Pro Loco, indagine prosegue: nessuna pista esclusa

Proseguono le indagini sull'incendio appiccato con una bottiglia di benzina all'auto della figlia del presidente della Pro Loco di Siano, Vincenzo Botta. Nulla viene escluso, neanche la pista "locale"

L'indagine

Botta aveva raccontato l'episodio giorni fa attraverso Facebook, parlando di "atto camorristico". L'auto si trovava vicino ad altri veicoli e ad un tubo del gas. Una tragedia sfiorata, insomma, che potrebbe essere figlia anche dell'invidia, maturata da qualcuno, per le tante e belle iniziative della Pro Loco a Siano. Come il giorno per il ricordo dei defunti o i volantini per sensibilizzare il rispetto dell'ambiente, macchiati da atti vandalici in passato. Così come la festa di San Rocco. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Mercato San Severino e Siano.