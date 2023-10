Auto rubate trovate in un capannone, indagine della polizia municipale

Tre auto rubate sono state trovate in un capannone, a Siano, giorni fa, dalla polizia municipale. L'indagine è concentrata su una serie di furti che sarebbero stati commessi in Campania ma anche in altre regioni d'Italia

L'indagine

Gli agenti hanno denunciato a piede libero il titolare del capannone per gestione illecita di rifiuti, vista la scoperta di materiale lasciato nell'area, non smaltito. Le auto, invece, sono in procinto di essere restituite ai legittimi proprietari.