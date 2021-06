Siano, la polizia municipale sarà dotata di bodycam

Il Comune di Siano doterà il corpo di polizia municipale di Bodycam, telecamere che registrano ogni intervento e che rappresentano una garanzia tanto per gli operatori quanto per i cittadini. A stabilirlo è stato il Consiglio Comunale che venerdì pomeriggio ha discusso l'ordine del giorno.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato deciso con tanto di regolamento per l'utilizzo delle body cam, telecamere già in uso alle forze di polizia. Insieme a quest'ordine del giorno, è stato poi approvato il regolamento per l'utilizzo delle foto trappola, speciali videocamere utilizzabili nel contrasto all'illecito sversamento dei rifiuti. Le stesse saranno posizionate nei punti chiave del paese per individuare chi non rispetta le regole