Auto contraffatte sul numero di chilometri, prosciolta titolare di una società di Siano

Era accusata di truffa e ricettazione, perchè in quanto titolare di una società di rivendita di auto, avrebbe acquistato o comunque ricevuto tre auto, che la Procura riteneva manomesse su contachilometri, dunque alterate, ad opera di ignoti. Questo il 14 ottobre scorso. Il gup ha archiviato l'intera vicenda

Le accuse

Le macchine erano un'Alfa Romeo, una Nissan e una Fiat, che secondo controlli dei carabinieri di Siano risultavano alterate sul numero di chilometri. La difesa, rappresentata dal legale Gerardo Di Filippo, aveva presentato una prima opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, che veniva rigettata dal gip con tanto di imputazione coatta. Successive memorie avevano poi condotto a veder riconosciuto per la donna l'infondatezza della notizia di reato. Il gup ha dunque prosciolto la donna da ogni accusa. Dalla lettura degli atti, la Procura - nel chiedere l'archiviazione - aveva sostenuto che la donna non potesse essere a conoscenza di aver manomesso i contachilometri degli autoveicoli. E' stato inoltre escluso l'elemento psicologico del dolo, in quanto le indagini non hanno prodotto condotte "delittuose" dell'indagata.