Siano, muore nel cantiere travolto da frana: tre persone indagate per omicidio colposo

Per la morte dell'operaio residente a Eboli, Antonio Ceres, di 65 anni, sono tre le persone indagate dalla Procura di Nocera Inferiore. Due giorni fa, a Siano, all'altezza di via Giovanni XXIII, l'operaio lavorava all’interno del cantiere per la copertura del canalone di Sopracase. Secondo una prima ricostruzione, una parte del muro era improvvisamente franata, travolgendo la vittima, deceduta sul colpo. L'uomo, sposato e con due figli, era originario di Pontecagnano Faiano

L'indagine

Sul posto erano giunti i sanitari del 118, che avevano provato a salvargli la vita, gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco. Nel giro di pochi minuti anche i carabinieri e il magistrato di turno presso la Procura di Nocera Inferiore, Donatella Diana, che ha fissato l'autopsia per questo venerdì. Tra gli indagati, ci sono il responsabile della sicurezza e il legale rappresentante della ditta di Eboli, dove l'uomo svolgeva le funzioni di operaio. I tecnici dello Spisal, invece, stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, verificanto presunte responsabilità e omissioni del gruppo di operai. Si procede con l'accusa di omicidio colposo.