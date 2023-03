Scattano foto alle abitazioni, "siamo tecnici" ma scatta l'allarme

Persone sospette che fotografano le abitazioni. Accade a Siano, dove in molti sospettano che i due individui fossero alla ricerca di case da svaligiare

La segnalazione

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, riguardo due persone, entrambi rasati e con carnagione chiara. In mano avevano un tablet, tesserino ed un telefono cellulare. Secondo segnalazione, i due - alla richiesta di spiegazioni - sarebbero andati via dopo aver spiegato di lavorare per una ditta di Napoli per lavori alla fibra. Spiegazione che non ha trovato riscontro, a seguito di verifiche. A riguardo, la circostanza è stata anche condivisa attraverso i social, per mettere in allerta anche altri cittadini.