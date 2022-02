Lavori post frana 1998, ditta va in Cassazione contro comune per saldo di somma residua

Lavori post frana 1998, nuovo scontro in Cassazione tra il comune di Siano ed una ditta impegnata nella rimozione di fango, detriti e macerie. Quest'ultima chiede infatti parte del saldo di quei lavori.

Il contenzioso

Per il Comune di Siano i lavori fuorno saldati, mentre la ditta chiede oltre 160mila euro. I primi due giudizi avevano dato ragione al Comune, con il pagamento delle spese in favore dell'ente guidato dall'attuale sindaco Giorgio Marchese. Ora c'è invece il ricorso in Cassazione, con una storia che ha oramai origine oltre 30 anni fa.