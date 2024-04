Proprietario di 15 auto, non le dichiara per il gratuito patrocinio: indagato

Omette di dichiarare la proprietà di 15 macchine nelle carte per ottenere il gratiuto patrocinio, ora rischia il processo. L'indagato è un 45enne di Siano, raggiunto di recente da avviso di garanzia a firma della procura di Nocera Inferiore.

Le accuse

L'uomo - chiedendo di ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio per un altro procedimento - non dichiarò il possesso di due scooter e 15 veicoli. Così come di ulteriori tre, nelle disponibilità della moglie. Con la conclusione dell'inchiesta, il 45enne rischia di essere mandato a processo.