Pass per disabili non valido, tenta di investire ausiliare: denunciato

Aveva tentato di investire ausiliare del traffico, dopo una multa per aver utilizzato un contrassegno per disabili non di sua proprietà. E' stato denunciato a piede libero un ex militare di Siano, con le accuse di lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto

L'episodio giorni fa, con l'operazione condotta dagli agenti della polizia municipale agli ordini del comandante Salvatore Dionisio. L'uomo aveva usato il contrassegno per disabili appartenente alla sorella. Il contrassegno non era visibile per il controllo. Alla vista degli agenti, il 70enne avrebbe contestato il verbale, dato che era da solo e non in compagnia, minacciando chi stava elevando la multa, per poi allontanarsi con il suo mezzo. Poco dopo, sarebbe ritornato in zona, tentando di investire con la Jeep un'agente ausiliare della municipale. La donna, portata in ospedale, ha rimediato una prognosi di cinque giorni. L'uomo invece, un ex militare, è stato identificato e denunciato a piede libero alla Procura di Nocera Inferiore. L'episodio era avvenuto in via Vittoria a Siano.