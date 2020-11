Violenze e abusi su tre ragazzini, uomo finisce a processo con il giudizio immediato

Violenza sessuale su tre ragazzi minorenni, 30enne a processo con giudizio immediato. E' quanto chiesto dalla Procura di Nocera Inferiore, per fatti che sarebbero stati commessi tra il 2018 e il 2020, fino a qualche mese fa. L'uomo finì anche ai domiciliari, qualche mese fa.

L'indagine

Dinanzi al gip, si era avvalso della facoltà di non rispondere, la scorsa settimana. Stando alle accuse, avrebbe costretto tre ragazzi di età minore a subire atti e violenze sessuali, dietro minacce di morte e con la promessa di rivelare tutto alle loro famiglie. In un caso, l'uomo risponde anche di stalking. Circostanza, questa, in gran parte confermata dalle vittime durante un incidente probatorio. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Siano. Nelle carte della Procura, ci sono anche diversi messaggi scambiati tra l'uomo e le tre presunte vittime, a confermare i rapporti ma anche le minacce, ma anche le persecuzioni verso le vittime che se si fossero rifiutate di sottostare alle sue volontà, finivano minacciati di morte, insieme ai propri familiari. Ora il giudizio immediato, con l'imputato che potrà chiedere un rito alternativo una volta dinanzi al gip.