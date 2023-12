Tragedia nel giorno di Natale: Siano piange il piccolo Giovanni

Dolore e sconcerto, nel giorno di Natale, a Siano, per la scomparsa di un bambino di 4 anni di nome Giovanni. Il piccolo era stato ricoverato all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore sembra per una febbre molto alta. Vicinanza è stata espressa alla famiglia dal sindaco Giorgio Marchese sui social che parla di un “giorno molto triste per la nostra città”.

Il dramma

Il messaggio di cordoglio del primo cittadino: “La notizia della prematura scomparsa del piccolo Giovanni mi ha lasciato inerme e senza parole.Una tragedia immane, che ci addolora profondamente e ci lascia tutti sgomenti per questa perdita devastante. Il mio pensiero e quello dell’intera comunità sianese va alla famiglia a cui ci stringiamo forte in questo momento di dolore. Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto per il quale, come Amministrazione, abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento per il santo Natale. Ciao piccolo Giovanni”