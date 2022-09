Siano, scontri tra ultras prima della partita: indagine per individuare i teppisti

C'è l'indagine su quanto accaduto nel pre-partita a Siano per l'incontro di Coppa Campania contro la Rocchese. Prima del fischio d'inizio, gli ultras delle due tifoserie si erano affrontati per le vie di Siano, generando paura tra i cittadini. Sul web sono state diffuse alcune foto scattate da residenti, dai propri balconi, che ritraggono persone armate di bastoni e pietre.

Le indagini

Le forze dell'ordine lavorano per identificare i teppisti. I tafferugli, stando alle ricostruzioni, sono durati alcuni minuti. I due gruppi si sono dileguati poco prima dell'arrivo dei carabinieri. Si segnala che durante gli scontri sono stati lanciati vari oggetti, con il rischio di colpire anche le auto in transito. L'ultimo incontro disputato tra le due compagini risale a 15 anni fa e, anche in quell'occasione, si segnalarono incidenti tra le due tifoserie.