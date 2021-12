Discarica a cielo aperto a Siano, scattano i sigilli: uomo denunciato

Gli agenti della Polizia Locale di Siano hanno sequestrato un’area in via Vaticale, che veniva utilizzata per gestire illegalmente rifiuti, anche pericolosi.

Il blitz

A porre nuovamente i sigilli (convalidati dalla Procura di Nocera Inferiore), i caschi bianchi che, nei giorni scorsi, hanno posto sotto sequestro anche un escavatore ed un autocarro. Sembra che nella medesima area, già sequestrata in passato, venissero bruciati i rifiuti. Un uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.