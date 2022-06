Mercato settimanale di Siano, maxi sequestro di borse: il blitz della municipale

Con una operazione mirata e di contrasto all'abusivismo commerciale gli uomini del comando hanno posto sotto sequestro decine di borse che richiamavano noti brand. Il cittadino originario del Senegal ma residente in Italia non aveva alcun titolo e la sua autorizzazione che aveva esibito in copia agli agenti non era più valida